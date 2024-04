Fußball – Nachspiel: Pflichtsiege und viele Nickligkeiten

1 Eine geschlossene Mannschaft: Der FCE strebt den Landesliga-Titel und den Aufstieg in die Verbandsliga an. Foto: /Robin Rudel

Während der FC Esslingen in der Fußball-Landesliga sowie der FV Neuhausen in der Bezirksliga den Abstand auf die Verfolger vergrößert, schwächelt der VfB Reichenbach in der Kreisliga A.











Link kopiert

Die Tabellenführer der Fußball-Amateurligen der Region erfüllten ihre Pflichtaufgaben – mit Ausnahme des VfB Reichenbach, der in der Kreisliga A lediglich zu einem 2:2-Remis bei der TSG Esslingen. Wobei man bei diesem Spitzenspiel ohnehin nicht so sehr von Pflicht sprechen kann. So gewann Landesligist FC Esslingen gegen den VfL Kirchheim, der Bezirksligist FV Neuhausen holte einen deutlichen 4:0-Sieg gegen den TSV Oberboihingen und auch das zweite Team des FVN in der B 1 sowie der TSV Notzingen (Staffel 2) hatten keine Mühe, einen Dreier einzufahren. Spannend bleibt es in der Kreisliga A, in der der TSV Berkheim ganz vorne noch ein Wörtchen mitzureden hat – und auch im Abstiegskampf der jeweiligen Klassements.