1 Das FVN-Team rund um Josip Colic (links) bleibt in der Bezirksliga ungeschlagen und löst den bisherigen Tabellenführer FVP ab. Foto: /Herbert Rudel

Der FV Neuhausen und der TSV Köngen unterstreichen ihre Ambitionen in der Bezirksliga. Der FC Esslingen marschiert weiter und ein TSV-RSK-Spieler erhält Fairplay-Preis.











Link kopiert

Heiß ging es am 3. Spieltag der Amateurfußballligen der Region her – und das war nicht nur den hohen Temperaturen und der knallenden Sonne geschuldet. Denn bis auf ein paar vereinzelte Ausreißer waren die Spiele durchweg spannend. Der FV Neuhausen und der FV Plochingen etwa zerstörten das Bild der knappen Ergebnisse in der Bezirksliga: So gewannen der FVN mit 5:0 und grüßen nach dem Spieltag von der Tabellenspitze. Während Neuhausen, der von vielen Experten zugeschriebenen Rolle – nämlich ganz oben mitzuspielen – gerecht wird, gab es für den bisherigen Tabellenführer Plochingen einen 0:5-Rückschlag.