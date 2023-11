Fußball-Nachspiel: Eine Tanzeinlage zum Geburtstag

1 Schöner Fußball ist zu dieser Jahreszeit eher weniger angesagt, sondern Einsatz, wie hier von TSV-RSK-Spieler Timon Kogios. Foto: /Herbert Rudel

Gute Torhüter, „dreckige“ Siege und der Blick auf die Ziele vor der nahenden Winterpause prägen den Spieltag in den unteren Fußball-Ligen.











Die Anzahl der Partien, die die Fußballmannschaften in der laufenden Spielzeit absolviert haben, ist mittlerweile zweistellig. Das bedeutet, dass sich ein oder zwei Siege beziehungsweise Niederlagen nicht mehr so deutlich im Tabellenbild niederschlagen wie am Anfang der Saison. Gleichzeitig kristallisiert sich im Tableau ein gewisses Bild heraus, das der Leistungsstärke gerecht wird. Ganz vorne jedenfalls bedeutet das, dass in der Landesliga wohl auch in Richtung des noch einigermaßen weit entfernten Saisonendes mit dem FC Esslingen und in der Bezirksliga mit dem FV Neuhausen zu rechnen ist. In der Kreisliga A ist es etwas differenzierter. Die TSG Esslingen und der VfB Reichenbach genießen vorne die Herbstsonne, die Teams auf den Rängen drei (TV Nellingen) bis neun (TSV Berkheim) liegen aber nur drei Zähler auseinander.