Fußball – Nachspiel: Ein kleiner Funken Hoffnung lebt

1 „Scharnhausener Kurve“: Die Ruiter Fans feuern die Spieler im Heimspiel gegen den Spitzenreiter TSV Notzingen an und erleuchten den Kunstrasen mit Bengalos Foto: /Herbert Rudel

Bezirksligist FV Neuhausen bleibt durch den 2:0-Sieg gegen den TV Unterboihingen an der Spitze. Der TSV Deizisau ist gegen Donzdorf noch im Winterschlaf und kassiert eine 2:6-Pleite. B-Ligist TB Ruit lässt im Topspiel Punkte liegen.











Der Ball rollte am Wochenende wieder auf den Fußballplätzen der Region, als der Nachholspieltag über die Bühne ging. Während der FV Neuhausen in der Bezirksliga seiner Favoritenrolle gerecht wurde, sind einige Teams noch nicht so ganz aus dem Winterschlaf erwacht. So kassierten der TSV Deizisau sowie der TSV RSK Esslingen hohe Pleiten. In der A-Liga mauserte sich der TV Nellingen mit dem 4:3-Sieg gegen die SG Eintracht Sirnau zum Verfolger der TSG Esslingen sowie des VfB Reichenbach, die beide noch spielfrei hatten.