1 Auch wenn in dieser Szene sowohl dem Sirnauer Dennis Köber (in grün) wie auch Patric Mayer vom TSV RSK Esslingen die Orientierung etwas abhanden gekommen zu sein scheint, behielt die SG Eintracht im Verfolgerduell letztlich den Durchblick. Foto: /Herbert Rudel

Das eine oder andere kuriose Ergebnis ist bei den Fußballspielen am Wochenende durchaus dabei gewesen: Wer hätte schon erwartet, dass ausgerechnet Bezirksliga-Schlusslicht TSV Denkendorf den TSV Köngen im Derby mit 5:1 vom Platz fegt? Oder dass der ASV Aichwald A-Liga-Spitzenreiter TV Unterboihingen mit demselben Resultat vernascht? – Und dann war da ja auch noch die glatte 6:1-Abfuhr, die der FV Plochingen II dem TB Ruit verabreicht hat. Es gab also einiges, worüber am Montag immer noch geredet wurde. Neue Posten für Trainer gibt es ebenfalls – und alte Fußballerweisheiten mit fortwährender Gültigkeit.