Fußball – Nachspiel: Berappeln oder weiterrumpeln

1 TSG-Spieler Alphonse Ndolumingo (in Weiß) im Zweikampf mit Nellingens Tobias Bühler Foto: /Herbert Rudel

Während die Fußballer des VfB Reichenbach in der Kreisliga A voranmarschieren, rutscht die TSG Esslingen nach dem 1:3 gegen den TV Nellingen weiter ab. Der TSV RSK Esslingen hat auch den Wind gegen sich.











Die Spitzenreiter in den Fußballamateurligen der Region dominierten ihre Partien und setzten ihren Erfolgslauf fort. Landesligist FC Esslingen blickt mit einem Vorsprung von 15 Punkten auf den Zweiten SV Waldhausen und der VfB Reichenbach steht in der Kreisliga A mit sechs Punkten vor dem TSV Berkheim. Hinter den Spitzenteams geht es aber weiter eng zu. So kommt die TSG Esslingen im neuen Jahr nicht richtig in die Spur und gewann erst eine von fünf Partien. Dementsprechend gab Esslingens spielender Pressewart Dominic Hornisch eine neue Marschroute vor: „Entweder wir stehen wieder auf, oder wir rumpeln die Saison zu Ende und dümpeln irgendwo im Niemandsland rum.“