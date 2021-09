1 So viele Neuhausener und so wenig Nürtinger – doch der Ausschnitt dieser Strafraumszene täuscht – nach Toren und Punkten stehen die beiden Teams am Ende des Bezirksligaduells gleich da. Foto: /Robin Rudel

Der FV Neuhausen steht in der Bezirksliga auf Platz 15 – allzu viel bedeutet das noch nicht. In der Kreisliga A will der TSV Berkheim Rang vier nicht überbewerten.

Esslingen - Der Blick auf die Tabelle gibt wenige Spieltage nach dem Saisonstart noch nicht so viel her. Zum Glück sagen die einen, die anderen würden das Tableau am liebsten einfrieren. Die Landesliga-Fußballer des TSV Deizisau etwa schauen zurzeit nicht so genau hin, ebenso wie die in der vergangenen Runde so starken Bezirksligisten FV Neuhausen und FC Esslingen. Wobei gerade der FVN ein Beispiel dafür ist, dass Rang 15 wirklich keinen Angstschweiß auf die Stirn treiben muss. Zwar ist das Team noch ohne Sieg – aber auch ohne Niederlage. Und hat erst halb so viele Spiele absolviert wie die Konkurrenz. Richtige Besserung kommt aber erst, wenn die Mannschaft auch besser spielt. Darüber sagt die Tabelle nichts.