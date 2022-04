Nach einer Zwei-Tore-Führung verliert der VfB Reichenbach in der Kreisliga A 3 beim Tabellenführer SC Geislingen II letztlich doch noch mit 2:3. Währenddessen dreht in der A 1 der TSV Denkendorf bei der TSG Esslingen ein 0:2 in einen 3:2-Sieg.















Link kopiert

Nach drei Siegen in Folge musste der VfB Reichenbach in der Kreisliga A, Staffel 3, mal wieder einer Niederlage hinnehmen. Das 2:3 beim Tabellenführer in Geislingen kam zwar nicht unerwartet. Nach einer 2:0-Führung wäre für die Reichenbacher aber zumindest ein Punkt drin gewesen. In der A 1 wiederum drehte der TSV Denkendorf bei der TSG Esslingen ein 0:2 in ein 3:2 und rückte seinerseits auf Platz zwei und damit auf den Relegationsrang vor.