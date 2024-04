Fußball – Landesliga: Verunglückte Flanke lässt FC Esslingen jubeln

1 Mehmet-Emin Sarikurt treibt das Esslinger Spiel im Mittelfeld an und setzt sich gegen zwei Kirchheimer Kicker durch. Foto: Robin Rudel

Die Landesliga-Fußballer des FC Esslingen bezwingen im Derby den VfL Kirchheim mit 3:0. Kalle Maier ebnet den Esslingern mit seinem Doppelpack den Sieg.











„Humba, Humba, FCE“ sangen die Esslinger Fans im Sportpark Weil und feierten zusammen mit den Spielern – die sich hüpfend in den Armen lagen – den 3:0 (2:0)-Derbysieg des FC Esslingen gegen den VfL Kirchheim in der Fußball-Landesliga. Während die Esslinger Kicker mit dem ungefährdeten Erfolg vorerst den Abstand auf die Verfolger weiter vergrößerten, war es für die Kirchheimer ein Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib. „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt und in Summe dann auch verdient gewonnen“, resümierte FCE-Coach Christian Ehrenberg die Begegnung.