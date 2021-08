1 In dieser Szene kann der Echterdinger Alexander Fregien (Bildmitte) den Deizisauer Dario Pepe (rechts) noch aufhalten. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang dem TSV-Stürmer allerdings noch der Treffer zum 1:1 Ausgleich. Foto: /Joern Kehle

Bis weit in die zweite Hälfe hinein spricht in Deizisau alles für den TV Echterdingen. Doch in gleichem Maße wie sich die Gäste von den Fildern zurückziehen und etwas nachlassen, kann der TSV noch eine Schippe drauflegen und den Treffer zum Ausgleich markieren.

Deizisau - In den meisten Fällen sind sich nach einem Fußballspiel die Trainer der beiden Mannschaften einig, ob das Ergebnis nun gerecht ist oder nicht. Bei der Partie zwischen dem TSV Deizisau und dem TV Echterdingen zum Auftakt der Landesligasaison war das anders. Für Thomas Gentner, den Coach der Gastgeber ging das 1:1 „absolut in Ordnung“. Sein Gegenüber, Giuseppe Iorfida, sprach hingegen von „zwei Punkten, die wir unverdient verloren haben“. So unterschiedlich diese Einschätzung aber auch geklungen haben mag, so nah lagen die beiden Übungsleiter dennoch beieinander.