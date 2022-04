1 Hinterher laufen musste Frickenhausen (Fatmir Karasalihovic) den Köngenern (Tim Fallscheer, in grün) eher selten. Foto: /Herbert Rudel

In Nachbarschaftsduell der Fußball-Landesliga mit dem 1. FC Frickenhausen gab es für den TSV Köngen nichts zu holen. Am Ende setzte es im Heimspoiel ein 0:5.















Das könnte es mit dem Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga schon so gut wie gewesen sein: Für den TSV Köngen stehen bis zum Ende der Saison zwar noch zehn Partien auf dem Zettel. Nach einer satten 0:5-Packung gegen den 1. FC Frickenhausen am Sonntagnachmittag im heimischen Fuchsgrube-Stadion werden die Gelegenheiten zum Punktesammeln aber eben immer weniger.