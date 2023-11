Fußball-Landesliga: FCE und der mögliche Aufstieg: „Wir würden uns dem nicht verwehren“

1 Die Esslinger Spieler schwören sich auf die nächste Aufgabe ein. Foto: /Herbert Rudel

Aufsteiger FC Esslingen steht in der Fußball-Landesliga schon wieder souverän an der Spitze. Ist der junge Verein schon bereit für den nächsten Schritt?











Mit der häufig verwendeten Aussage, von Spiel zu Spiel zu denken und stets zu versuchen, das nächste zu gewinnen, fahren Fußballteams in aller Regel gut. Beim FC Esslingen führte diese Vorgehensweise dazu, dass die Mannschaft in der laufenden Saison in der Landesliga als Aufsteiger elf ihrer 14 Begegnungen gewonnen, zwei unentschieden gespielt und nur eine verloren hat – und die Vorrunde auf jeden Fall als Spitzenreiter abschießen wird. Denn vor dem letzten (Top-)Spiel an diesem Samstag (14.30 Uhr) gegen den Zweiten SV Waldhausen hat der FCE auf diesen bereits fünf Punkte Vorsprung. Und man darf – oder vielleicht muss – sich so langsam die V-Frage stellen: Was ist, wenn die Mannschaft auch nach 30 Partien ganz oben steht und damit in die Verbandsliga aufsteigt.