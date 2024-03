1 Maurice Regber trifft früh. Foto: /Robin Rudel

Maurice Regber trifft beim 1:0 in Geislingen bereits in der 5. Minute.











Ganz so schnell wie bei der deutschen Fußballnationalmannschaft und Florian Wirtz’ Acht-Sekunden-Tor am vergangenen Samstagabend gegen Frankreich ging es nicht. Aber Fußball-Landesligist FC Esslingen legte beim SC Geislingen ebenfalls einen Frühstart hin. Nicht nach acht Sekunden, aber immerhin in der 5. Minute besorgte Angreifer Maurice Regber dem Spitzenreiter die 1:0-Führung, die die Esslinger dann auch ins Ziel brachten.