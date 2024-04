Fußball-Landesliga: FC Esslingen kann bald feiern

Der FCE ist nach dem 4:0 in Neresheim dem Aufstieg in die Verbandsliga sehr nah.











Es müsste zwar eine ganze Menge zusammenkommen, aber theoretisch könnten die Landesliga-Fußballer des FC Esslingen bereits am kommenden Sonntag nach dem Spiel gegen die SSG Ulm den Durchmarsch in die Verbandsliga feiern – nach dem achtletzten Spieltag der Saison. Da dazu jedoch gleich vier Verfolger patzen und der FCE gewinnen müsste, verliert Esslingens Trainer Christian Ehrenberg daran kaum einen Gedanken. Er und die Mannschaft können warten und Zweifel an dem Triumph gibt es keine mehr. Der Coach freute sich erst einmal am souveränen 4:0 (2:0)-Sieg beim Vorletzten SV Neresheim.