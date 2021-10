1 Der TSV Neu-Ulm traf gleich sechs Mal gegen den TSV Deizisau. Foto: dpa

Die Landesliga Kicker vom TSV Deizisau haben es ein weiteres Mal nicht geschafft, Punkte zu holen. Zuhause verloren sie gegen den TSV Neu-Ulm mit 0:6.















Link kopiert

Deizisau - Die Landesliga-Fußballer des TSV Deizisau haben am Samstagnachmittag eine schwere Schlappe einstecken müssen. Sie unterlagen im heimischen Stadion „Hintere Halden“ dem TSV Neu-Ulm mit 0:6 (0:2). Von Beginn an bekleckerten sich die Deizisauer nicht mit Ruhm.

So gelang es den dribbelstarken Angreifern der Gastmannschaft des Öfteren, nahezu ungestört vor das Deizisauer Tor zu marschieren. Nach 20 Minuten traf Neu-Ulms Novica Stanic zum 0:1. Ein weiterer Treffer folgte in der ersten Hälfte durch Maximilian Rupp in der 44. Minute.

Auch in der zweiten Hälfte fanden die Deizisauer nicht in die Partie. Hintereinander trafen zunächst noch einmal Stanic (49.), Lukas Kögel (65) und der eingewechselte Moritz Schweinstetter – gleich zwei Mal (82. und 90. Minute).

„Das war ein gesamtheitliches Problem, das die Mannschaft hatte“, sagte Deizisaus Trainer Thomas Gentner. Mit dieser deutlichen Niederlage hat es die Mannschaft ein weiteres Mal nicht geschafft, sich vom letzten Tabellenplatz abzusetzen.