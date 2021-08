1 Deizisaus Rouven Kendel (vorne) setzt sich auf der rechten Seite gegen Niklas Kraus durch, Julian Hesse wartet schon auf den Pass.. Foto: Jörn/ Kehle

Es wiederholt sich beim Fußball-Landesligisten TSV Deizisau: Die Mannschaft kommt schwer ins Spiel. So auch beim 1:2 gegen die SSG Ulm 99.

Deizisau - Es war ein Bild, das jeden Fan des Fußball-Landesligisten TSV Deizisau einen Stich geben musste. Die Deizisauer Fußballer saßen mit heruntergezogenen Stutzen und hängenden Köpfen vor ihrer Bank, während im Hintergrund die Kicker der SSG Ulm 99 ihr Siegertänzchen zelebrierten. Die Enttäuschung der Deizisauer war verständlich: Sie hatten in der ersten Hälfte schlecht gespielt, waren aber erst Anfang der zweiten in Rückstand geraten, hatten sich engagiert zurückgekämpft, den Ausgleich geschafft und das Spiel an sich gerissen. Und saßen jetzt als 1:2 (0:0)-Verlierer da. Und haben einen weiteren Beweis vor den Latz geknallt bekommen, dass sie sich in der Anfangsphase einer schweren Saison befinden.