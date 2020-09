Filderstadt-Bernhausen Einbrecher stehlen drei Tresore aus Gaststätte

Mutmaßlich mehrere bislang unbekannte Einbrecher haben sich am Samstagmorgen Zutritt zu einer Gaststätte in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) verschafft. Dabei richteten sie am Gebäude einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro an.