Wolfschlugen siegt glücklich in letzter Minute

1 Altbachs Jack Ross im Sprung. Foto: /Herbert Rudel

Tabellenführer TSV Wolfschlugen siegt im Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B beim SC Altbach mit 2:3.















Es war eine aufregende Endphase im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, zwischen dem Tabellenzweiten SC Altbach und dem Ersten der Tabelle TSV Wolfschlugen. Erst in der 93. Minute fiel die Entscheidung in dieser Partie auf Augenhöhe und Altbachs Spieler, aber auch die zahlreichen Fans, wollten es nicht glauben. Kurz vor Ende der Begegnung hatten sich die meisten Zuschauer bereits mit dem durchaus verdienten Unentschieden abgefunden. „Es ist ein glücklicher Sieg für uns. Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich gerecht gewesen“, meinte Wolfschlugens Pressewart Stefan Holub am Ende des Spiels. „Doch auch das Glück muss man sich erarbeiten“.