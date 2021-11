Die Plochinger führen gegen das Schlusslicht klar – und gewinnen am Ende doch mit viel Glück.















Esslingen - Der SV Mettingen bleibt in der Kreisliga B, Staffel 1, dem spielfreien Tabellenführer TSV Baltmannsweiler auf den Fersen. Durch den knappen 2:1-Erfolg gegen den TB Ruit II liegt der SVM jetzt nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter. Auch der Tabellendritte VfB Oberesslingen/Zell II festigte durch einen ungefährdeten 3:0-Sieg beim Schlusslicht SGM Lichtenwald/Winterbach seine Position hinter den beiden Spitzenreitern – hat allerdings noch ein Spiel weniger und könnte bei einem Sieg an den Mettingern vorbeiziehen. Der TSVW Esslingen II gewann trotz zweimaligem Rückstand sein Spiel gegen den Tabellennachbarn ASV Aichwald II mit 3:2. Damit zog der TSVW am ASV in der Tabelle vorbei und ist jetzt Achter.