Ein Feuerwerk in Gelb: Nach dem Schlusspfiff brechen alle Dämme.

Der TSV Baltmannsweiler gewinnt sein Auswärtsspiel beim Nachbarn ASV Aichwald II ungefährdet mit 3:0 und beseitigt alle noch möglichen Aufstiegszweifel.















„Aufsteiger, Aufsteiger...“, so hallte es nach der Begegnung über den Platz. Große Erleichterung und Freude machte sich bei Spielern, Trainergespann und Anhang des TSV Baltmannsweiler breit. Mit dem 3:0 (2:0) sicherte sich dieser im Derby beim ASV Aichwald II endgültig die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel 1, und steht als Aufsteiger fest. Die Mannschaft ist saisonübergreifend seit nunmehr 26 Spielen ungeschlagen (24 Siege, zwei Remis). Die Runde zuvor musste coronabedingt ja abgebrochen werden. Beim Heimspiel am nächsten Sonntag soll laut Staffelleiter Michael Lenz die Wimpelübergabe erfolgen.