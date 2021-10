1 Gute Aktionen hat es selten gegeben. Foto: /Herbert Rudel

Im Derby beim TV Nellingen II ist es dem SC gelungen, sich auf ein 1:1-Remis zu retten – und den ersten Zähler zu erzielen.















Link kopiert

Ostfildern - Wenn der Vorletzte gegen das Tabellenschlusslicht antritt, ist meist von vornherein klar: die Zuschauer erwartet kein mitreißendes Spiel. Doch zunächst schien das für das Spiel des SC Altbach beim TV Nellingen II in der Fußball-Kreisliga-A, Staffel 1, nicht zu gelten. Beide Mannschaften starteten entschlossen in die Partie und überzeugten in den ersten Minuten. Der Wille zu gewinnen war bei beiden Teams deutlich sichtbar.