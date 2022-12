1 Baltmannsweilers Spielertrainer Jan Nagel setzt sich durch. Foto: /Robin Rudel

Durch einen verdienten 1:0-Sieg gegen den TSV Deizisau II hält der Aufsteiger TSV Baltmannsweiler gut in der Liga mit.















„Wir können jetzt beruhigt und verdient in die Winterpause gehen – und so sollte das auch sein“, sagte der Spielertrainer des TSV Baltmannsweiler, Jan Nagel, mit einem Strahlen im Gesicht. Mit 1:0 (0:0) haben die Fußballer in der Kreisliga A, Staffel 1, gegen den TSV Deizisau II gewonnen. Nach diesem Sieg steht der Aufsteiger mit 22 Punkten auf dem 8. Platz im Mittelfeld der Tabelle. Es war ein unterhaltsames, abwechslungsreiches und schnelles Spiel auf dem Hartplatz in Baltmannsweiler. Allerdings bekamen das nur wenige Zuschauer zu sehen, nur wenige standen am Rand.