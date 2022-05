1 Bange Minuten wegen des verletzten Kapitäns im Denkendorfer Stadion. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Denkendorf führte im Fernduell mit dem TV Unterboihingen um die Fußball-Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel 1, bereits mit 2:0 gegen die TSG Esslingen als Denkendorfs Kapitän Steffen Zahner in der 75. Minute bei einem Zweikampf aus etwa 1,50 Meter Höhe so unglücklich auf die Schulter fiel, dass das Spiel für gut 40 Minuten unterbrochen werden musste. Erst nach längerer Behandlung auf dem Platz durch herbeigerufene Notärzte konnte Zahner mit dem Rettungswagen abtransportiert werden – das Spiel, das Ergebnis und die Meisterschaft wurden dadurch zur absoluten Nebensache.