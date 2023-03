1 Die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart wird gerade umgebaut – und fit gemacht für die Spiele bei der EM 2024. Foto: Baumann

Es dauert nicht mehr lange bis zur Fußball-EM in Deutschland, im Juni 2024 wird das Turnier angepfiffen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann wird gespielt?

Die EM läuft vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024.

Wie viele Teams nehmen teil?

24 – und damit fast die Hälfte aller Bewerber (55).

In welchen Städten finden die Spiele statt?

Insgesamt zehn Stadien wurden ausgewählt: EM-Partien werden in Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt ausgetragen. Das Eröffnungsspiel mit der deutschen Mannschaft ist am 14. Juni in München, das Finale einen Monat später in Berlin.

Welche Partien sind in Stuttgart zu sehen?

In der bis dahin umgebauten Mercedes-Benz-Arena finden drei Gruppenspiele statt, eines davon am 19. Juni mit deutscher Beteiligung. Außerdem hat Stuttgart noch den Zuschlag für ein Viertelfinale erhalten.

Wie ist der EM-Modus?

Gespielt wird in sechs Vierer-Gruppen. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe und die vier besten Gruppen-Dritten schaffen den Sprung ins Achtelfinale. Insgesamt wird es 51 EM-Spiele geben.

Wann und wo findet die Gruppenauslosung statt?

Im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Wer ist Titelverteidiger?

Amtierender Europameister ist Italien. Die Squadra Azzurra gewann im Juli 2021 (die EM musste wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben werden) im Londoner Wembley-Stadion gegen Gastgeber England im Elfmeterschießen mit 3:2.