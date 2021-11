1 Vor einem knappen Jahr wurde die Saison abgebrochen, was wird nun entschieden? Foto: dpa

Laut Thomas Stiehl, dem Spielleiter der Deizisauer Fußballer, ist der Druck im Landesliga-Kellerderby beim TSV Köngen recht niedrig.















Link kopiert

Esslingen - Es ist ein gutes Jahr her, da stand das Derby der Fußball-Landesligisten TSV Köngen gegen TSV Deizisau bevor. Gespielt wurde diese Partie am 30. Oktober 2020 jedoch nicht, die Runde war wegen der hohen Corona-Fallzahlen abgebrochen worden. Am kommenden Sonntag sollen die beiden Teams nun aufeinandertreffen – und erneut sind die Inzidenzen bedrohlich hoch. Eine Vorschau unter Vorbehalt.