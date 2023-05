1 Der Vorsprung des FC Esslingen ist ein wenig geschmolzen. Foto: EZ/Archiv

Wird es an der Spitze der Fußball-Bezirksliga tatsächlich noch einmal spannend? – Nach dem 2:2-Unentschieden des FC Esslingen beim SV Ebersbach möchte man sagen: ein bisschen. Denn sechs Punkte Abstand zum Verfolger Kirchheim hat der FCE immer noch. Spannender bleibt die Situation im Tabellenkeller, wo der FV Neuhausen weiterhin in Gefahr ist, den TSV Denkendorf in die Kreisliga A begleiten zu müssen. Apropos A-Liga: Dort steht der TV Unterboihingen nach seinem 4:1-Erfolg gegen Reichenbach zwar nach wie vor ganz oben. Doch irgendwie müssen im Saisonendspurt alle Spitzenteams noch gegeneinander ran.