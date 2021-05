49 Das sind die deutschen Trikots für die Fußball-EM 2021. Foto: dpa

Ab dem 11. Juni steht mit der Europameisterschaft das nächste fußballerische Highlight auf dem Programm. Wir stellen die Trikots aller 24 qualifizierten Teams vor.

Stuttgart - Der Countdown bis zum nächsten Fußball-Großereignis läuft. Am 11. Juni fällt im Olympiastadion in Rom der Startschuss, exakt einen Monat später steigt das Finale im legendären Wembley-Stadion in London. Die Gruppen sind ausgelost, die Trainer machen sich bereits intensive Gedanken, welche Spieler sie nominieren werden und welche nicht.

Natürlich im Fokus vieler Fans bei jedem Großereignis: die Trikots der qualifizierten Mannschaften. Je nach Ausstatter und Farbtradition unterscheiden sich die Outfits in Design und Details. Die Deutschen werden mit Querstreifen auflaufen, die Italiener aber in ungewohntem Grün – und die Schweden im traditionellen Gelb.

