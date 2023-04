1 Leipzig befindet sich jetzt auf einem Champions-League-Platz. Foto: dpa/Andreas Gora

RB Leipzig steht nach einem 1:0 Ligasieg gegen Hertha BSC aktuell auf einem Champions-League-Platz. Aus Stuttgarter Sicht womöglich wichtig: Die Berliner konnten sich im Abstiegskampf nicht absetzen.















Link kopiert

RB Leipzig hat auch in der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Drei Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale gewannen die Sachsen ihr Auswärtsspiel am Samstagabend bei Hertha BSC mit 1:0 (1:0) und kletterten auf den Champions-League-Platz vier. Zuvor hatte das Team von Trainer Marco Rose in der Liga zweimal hintereinander verloren. Mittelfeldspieler Amadou Haidara erzielte in der 39. Minute das Siegtor, das von Schiedsrichter Deniz Aytekin nach Ansicht der Videobilder für gültig erklärt wurde.

Aus Stuttgarter Sicht ist das Ergebnis durchaus begrüßenswert: Die Berliner konnten sich im Abstiegskampf vom VfB Stuttgart nicht weiter absetzen. Der ist am Sonntag ab 17.30 Uhr gegen den VFL Bochum gefordert.