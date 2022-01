1 Orel Mangala und seine VfB-Kollegen haben bei Twitter mitunter einen schweren Stand. Den Fußballern vom SC Freiburg ergeht es da besser. Foto: Baumann

Eine Untersuchung zeigt, welche Clubs beim Kurznachrichtendienst Twitter am häufigsten mit beleidigendem Inhalt konfrontiert werden. Der VfB Stuttgart ist ganz vorne mit dabei.















Link kopiert

Stuttgart - In den sozialen Netzwerken herrscht bisweilen ein rauer Ton, der Kurznachrichtendienst Twitter macht da keine Ausnahme. Das bekommen auch Spieler, Trainer und Fans in der Fußball-Bundesliga regelmäßig zu spüren beziehungsweise zu lesen. Nun hat das Sportwetten-Portal „Kelbet“ vom Zeitraum 2016 bis 2021 knapp eine Million Tweets mit Bezug zur Fußball-Bundesliga und den jeweiligen Vereinen auf Schimpfworte und Beleidigungen ausgewertet. Ergebnis: Hinter dem 1. FC Köln landet der VfB Stuttgart auf dem zweiten Platz.

Lesen Sie aus unserem Angebot: VfB setzt auf 2 G plus

36 058 Beiträge und Kommentare zum VfB flossen in die Untersuchung ein. 6,1 Prozent davon enthielten einen beleidigenden Inhalt, der an Formulierungen wie dumm, schlecht, erbärmlich oder beschissen festgemacht wurde. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass der VfB Stuttgart in besagtem Zeitraum zweimal abgestiegen ist. Den dritten Platz im Beleidigungs-Ranking belegt Borussia Mönchengladbach. Am wenigsten aushalten musste der SC Freiburg. Nur zwei Prozent aller Tweets mit SC-Bezug enthielten demnach Hass und Häme. Die mit Abstand meisten Kurznachrichten richteten sich an die beiden Topclubs aus München und Dortmund. Allerdings mit überwiegend moderatem Inhalt – der FC Bayern belegt den 11., Borussia Dortmund den 13. Platz.