1 Ruits Keeper Nino Stanko ist machtlos: Faurndaus Nicolas Rink (Nummer 17) trifft in dieser Szene zum 0:1. Foto: /Herbert Rudel

Der Bezirksligist FV Neuhausen lässt B-Ligist TG Kirchheim beim 10:1 keine Chance. Während auch Plochingen und Unterboihingen weiterkommen, scheidet der TSV Deizisau beim Bezirksliga-Rivalen 1. FC Donzdorf aus. Sirnaus Dennis Köber mit Hattrick.















Link kopiert

Im Fußball-Bezirkspokal wird es so langsam – aber sicher – spannend: 32 Teams sind noch im Rennen. Nur sieben davon kommen aus dem Esslinger Raum, für die es nun in der dritten Runde weitergeht. Die dickste Pokalüberraschung setzte es in Runde zwei allerdings im Ottenbacher Tal, wo der 1. FC Eislingen, der als Bezirksliga-Favorit gehandelt wird, dem gastgebenden A-Ligisten TSV Ottenbach im Derby mit 5:7 nach Elfmeterschießen unterlag.