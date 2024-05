Fußball-Bezirkspokal: FV Neuhausen feiert den Finaleinzug

1 Ugur Yilmaz zeigt wieder einmal seinen Torriecher. Foto: /Herbert Rudel

Durch den 1:0-Sieg gegen den 1. FC Frickenhausen stehen die Neuhausener Fußballer im Endspiel des Bezirkspokals. Gegner ist der AC Catania Kirchheim.











Link kopiert

Es herrschte Volksfest-Stimmung. Und am Ende hatten wahrscheinlich sogar die Fans des unterlegenen Teams Spaß – zumindest am gelungenen Drumherum: Die Bezirksliga-Fußballer des FV Neuhausen haben durch einen verdienten 1:0 (0:0)-Sieg über den Liga-Konkurrenten 1. FC Frickenhausen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Finale des Bezirkspokals erreicht. Dort treffen sie am 30. Mai in Harthausen auf den AC Catania Kirchheim. Es wird das Duell zweier Tabellenführer – zumindest Stand jetzt: Bezirksliga-Spitzenreiter Neuhausen wird gegen den Krösus der Staffel 2 der Kreisliga A der Favorit sein.