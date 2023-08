Der FV Neuhausen muss in der 1. Runde zum TSV Denkendorf. Das neue Team des TSVW Esslingen strebt den nächsten Sieg an.















Link kopiert

Auch wenn die Qualifikation bereits am vergangenen Dienstag gespielt wurde, geht der Bezirkspokal – und damit die Fußballsaison 2023/2024 – an diesem Wochenende so richtig los. Knapp drei Dutzend Teams aus dem Esslinger Raum sind am Start, wobei es an diesem Sonntag von 15 Uhr an zum einen oder anderen Nachbarschaftstreffen kommt.