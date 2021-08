1 In dieser Szene hat Tim Mank (links) den Eislinger im Griff. Auch sonst wehrt sich der TSV Denkendorf tapfer – und schaltet den Bezirksligisten im Elfmeterschießen aus. Foto: /Robin Rudel

Mit einem Hattrick bringt Elias von Kirchbach den ASV Aichwald gegen den TSV Harthausen auf die Siegerstraße. Der FCE Esslingen putzt Rechberghausen mit 9:0.

Kreis Esslingen - Mannomann, war das ein Achtelfinale: Im Bezirkspokal Neckar/Fils ging es mal so richtig ab. Der FC Esslingen fegte den Bezirksligarivalen aus Rechberghausen mit sage und schreibe 9:0 aus dem Sportpark Weil. A-Ligist Aichwald stoppte den Lauf des TSV Harthausen. Auf der Siegerstraße war die Schurwald-Elf bereits in der 40. Minute. Der ASV führte mit 3:0 – nach einem Hattrick durch Elias von Kirchbach. Einen harten Kampf lieferte der TSV Denkendorf dem FC Eislingen. Am Ende war die Mühe von Erfolg gekrönt. Im Elfmeterschießen setzten sich die Gastgeber mit 8:7 gegen den Favoriten durch. Dieses Gefühl blieb dem TB Ruit verwehrt. Der B-Ligist unterlag der SGEH im Shoot-Out mit 5:6. Im Viertelfinale steht auch der FV Neuhausen, der sich mit 5:3, ebenfalls im Elfmeterschießen, gegen Nürtingen 05 behaupten konnte.