1 Trainer Stephan Bender, hier ein Foto noch aus seiner Zeit in Baltmannsweiler, springt beim ASV Aichwald ein. Foto: /Herbert Rudel

Der ASV Aichwald muss auf der Trainerposition improvisieren. Der TSV Köngen II möchte im Bezirkspokal weiter für Furore sorgen.















Das ist der Pokal“, sagt Jürgen Zeyer und man hört dem neuen Trainer des TSV Köngen II an, welch großen Spaß ihm die Siege in den ersten beiden Runden des Bezirkspokals bereitet haben. Beim 3:0 gegen den stets ambitionierten Kreisliga-A-Konkurrenten VfB Oberesslingen/Zell und beim 2:1 gegen Bezirksligist TSV Weilheim habe seine Mannschaft „das Momentum“ auf ihrer Seite gehabt und genutzt. In der 3. Runde geht es am Sonntag (15 Uhr) erneut gegen einen Bezirksligisten. „Für uns wird das eine tolle Herausforderung“, sagt Zeyer zum Duell mit dem FV Neuhausen. Und: „Wir sind so was von der Underdog.“ Aber was soll’s, in den ersten beiden Runden waren die Köngener auch nicht gerade die Favoriten.