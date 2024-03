Fußball-Bezirksliga: Thomas Köhrers neuer Platz in Köngen

1 Man sieht es ihm an: Auf dem Platz – oder zumindest daneben – fühlt sich Thomas Köhrer pudelwohl. Foto: /Herbert Rudel

Seit ein paar Monaten ist der langjährige Spieler und Trainer Thomas Köhrer zurück in der Fußballszene: als sportlicher Leiter beim TSV Köngen.











An den Moment, als seine Rückkehr in den Fußball Konturen annahm, erinnert sich Thomas Köhrer noch ganz genau. „Es war an einem Dienstagabend“, erzählt er. Ein langer Dienstagabend war das im vergangenen Oktober, nicht nur für ihn. Bei den Fußballern des TSV Köngen überschlugen sich die Ereignisse: Fabio Morisco und Jürgen Zeyer, die Trainer der Bezirksliga- und der Kreisliga-A-Mannschaft, stellten zeitgleich und überraschend ihren Posten zur Verfügung. Schnell wurde auch klar, dass Stephan Hartenstein das Amt des sportlichen Leiters aus privaten Gründen nicht mehr würde fortführen und dass sein Mitstreiter Sven Römer die Lücke nicht würde füllen können. Zum Glück aber war Thomas Köhrer da – und so war Thomas Köhrer wieder da.