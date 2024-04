Fußball-Bezirksliga: Spannend wird es erst in der zweiten Hälfte

1 Wer kommt an den Ball? Köngens Levin Köstle (Nummer 14) und Florian Bauer (rechts) sind am nächsten dran. Foto: /Robin Rudel

In einem ausgeglichenen Spiel auf Augenhöhe trennen sich in der Fußball-Bezirksliga der TSV Köngen und der FV Plochingen mit einem 2:2-Unentschieden.











Wenn der Tabellenzehnte FV Plochingen beim nur zwei Punkte besseren Siebten TSV Köngen zum Mittelfeld-Derby in der Fußball-Bezirksliga antritt, so erwarten die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe – und genau dies erlebten die Fans beim Duell in der Fuchsgrube auch. Über weite Strecken des Spiels waren die beiden Mannschaften spielerisch gleichauf und so stand es am Ende 2:2 (0:0)-Unentschieden. Damit wiederholten die Kontrahenten das Ergebnis aus der Vorrunde. Trotz des Remis und der Punkteteilung klettern beide Teams in der Tabelle um einen Platz nach oben. Köngen ist nun Sechster, Plochingen Neunter.