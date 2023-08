1 FV Neuhausen gegen TSV Köngen, das könnte ein Spitzenspiel werden. Sicher ist das aber nicht. Foto: /Herbert Rudel

Der FV Plochingen möchte in der neuen Fußball-Bezirksliga-Saison seine Leistung aus der vergangenen Runde bestätigen. Deizisau, Neuhausen und Köngen wollen sich verbessern. Unterboihingen und der TSV RSK nur drinbleiben.















Fragt man nach den Aufstiegsfavoriten für die am Sonntag startende Saison der Fußball-Bezirksliga, so wird fast ausnahmslos der 1. FC Eislingen genannt, dazu der 1. FC Frickenhausen und manchmal auch der SV Ebersbach. Die Teams der Region Esslingen bekommen in den meisten Fällen das Prädikat „könnten einen gute Rolle spielen“, manche werden jedoch auch als Geheimfavorit gehandelt. Die Aufsteiger TV Unterboihingen und TSV RSK Esslingen, so lautet auch deren Selbsteinschätzung, werden sich auf nichts anderes, als auf den Kampf gegen den Abstieg einstellen müssen.