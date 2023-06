1 Das zweite Halbfinale der Bezirksliga-Relegation geht klar an die TSG Salach. Foto: EZ/Archiv

Der Zweite der Kreisliga A 3 setzt sich im Relegationsspiel in Weilheim gegen Fußball-Bezirksligist Faurndau mit 3:0 durch.















Link kopiert

Der Gegner des TSV RSK Esslingen für das entscheidende Relegationsspiel um den letzten noch freien Platz in der Fußball-Bezirksliga Neckar/Fils steht fest: Nach einem 3:0-Erfolg der TSG Salach gegen den Tabellenzwölften der regulären Bezirksligasaison, den FV Vorwärts Faurndau, am Sonntagnachmittag in Weilheim, geht es für die RSKler am nächsten Sonntag von 16 Uhr an in Albershausen gegen die Salacher Elf und damit gegen den Zweiten der Kreisliga A 3.