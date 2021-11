1 Nico Riccio (in grün) und der TVN kommen gut aus der Halbzeitpause. Foto: /Herbert Rudel

Obwohl sie in der zweiten Hälfte stark gespielt haben, verlieren die Fußballer des TV Nellingen in der Bezirksliga 0:2 gegen Eislingen.















Ostfildern - Die Heimpartie des TV Nellingen gegen den 1. FC Eislingen in der Fußball-Bezirksliga wurde mit Spannung erwartetet. Am Ende unterlag der TVN den favorisierten Gästen mit 0:2 (0:1). Dabei zeigte sich gleich zu Beginn des Spiels, warum Eislingen oben in der Tabelle mitspielt.