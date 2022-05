Nellingen gelingt Coup in Plochingen

1 Eine unübersichtliche Situation im Mittelfeld. Der FC Esslingen (grüne Trikots) und der FV Neuhausen trennen sich 2:2. Foto: /Herbert Rudel

Der TVN holt beim 3:0-Sieg im Derby wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksliga. FCE und FVN trennen sich 2:2.















Derbysiege sind schön – viel wichtiger dürfte den Bezirksliga-Fußballern des TV Nellingen aber sein, dass sie durch den 3:0 (1:0)-Erfolg am Mittwochabend beim FV Plochingen einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht haben. Im anderen Derby des Abends trennten sich der FC Esslingen und der FV Neuhausen mit 2:2, die letzten beiden Tore fielen in der 89. und der 91. Minute.