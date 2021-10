1 Kein guter Tag für Torhüter: im Türkspor-Kasten schlug der Ball gar 17-mal ein. Foto: Avanti/Ralf Poller

Während es beim Krisenverein Türkspor Stuttgart weiter drunter und drüber geht, avanciert ein Filderteam gerade zur positiven Überraschung. Und in Bernhausen kündigt der Trainer interne Geldstrafen an.















Filder/Stuttgart - Es ist ja gerade schon eine gewisse Tragik für die Konkurrenz in der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga. Sie kann dieser Tage machen, was sie will, quasi Salti und Flickflacks schlagen, sich auf den Kopf stellen und mit den Zehen wackeln – die Schlagzeilen klaut ihr aber Woche für Woche ein anderer. Dass die Spvgg Cannstatt das Spitzenspiel gegen Croatia Stuttgart mit 2:0 gewinnt? Absolut erwähnenswert. Dass ein SV Vaihingen mit seinem personellen Eigengewächsprojekt die Staffel rockt? Allemal erstaunlich. Wer aber schießt dann auch an diesem Spieltag wieder den Vogel ab? Richtig, Türkspor Stuttgart. Das aktuelle Ergebnis des vom Titelfavoriten zum Chaosverein abgestürzten Mitstreiters: ein 1:17. In Worten: siebzehn Gegentore in einem Spiel.