1 Azez Koriesh hat mit seinem Tor die Möhringer Überraschung perfekt gemacht. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Spvgg Möhringen will eben dies beweisen – und sorgt mit dem Ende einer schwarzen Serie für die Überraschung des Spieltags. Eine Übersicht mit Fokus auf die Filderteams.

Filder/Stuttgart - Welche Aussagekraft hat eine Tabelle nach zwei Spieltagen? „Wenig“, findet Peter Breuer, der Fußballchef des SV Vaihingen und empfiehlt: „Schauen wir doch noch einmal in fünf, sechs Wochen.“ Dann, wenn alle Urlauber zurück sind. Dann, wenn nirgends mehr personeller Ausnahmezustand ist. Und dann, wenn nach der coronabedingten Rekordpause der vergangenen Monate womöglich jede Mannschaft wieder ihren normalen Rhythmus gefunden hat. Was freilich nicht heißen soll, dass man sich manchenorts nicht auch schon jetzt freuen dürfte, nämlich über einen guten Start. Beispiel TSV Bernhausen. Die Filderstädter sind nach den ersten 180 Spielminuten dieser Bezirksliga-Saison eines von vier noch verlustpunktfreien Teams. Beispiel auch, man höre und staune, Spvgg Möhringen. Der vermeintliche Punktelieferant ärgerte am Sonntag gleich den nächsten Favoriten.