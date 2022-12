1 Der Esslinger Torschütze Danis Dipa hat den Ball fest im Visier. Foto: /Herbert Rudel

In der Fußball-Bezirksliga gewinnt der FCE nach hartem Kampf das Derby gegen den FV Neuhausen mit 2:1 (1:1) und festigt damit seine Tabellenführung.















Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga und Duplizität der Ereignisse: Wie schon in der Vorrunde bezwingt der FC Esslingen den FV Neuhausen mit 2:1 (1:1) und beendet somit das Fußballjahr 2022 mit einem weiteren Erfolg. Nach 18 Spieltagen der Saison hat der FCE 16 Siege und nur zwei Niederlagen zu verzeichnen – eine stolze Bilanz und die souveräne Spitzenposition vor der Winterpause. Die härtesten Verfolger liegen sieben Punkte (1. FC Eislingen) sowie acht Punkte (VfL Kirchheim) zurück, wobei Kirchheim noch ein Spiel mehr auszutragen hat. Einer schönen Jahresabschlussfeier des FCE-Gesamtvereins am kommenden Montag steht damit nichts im Wege.