1 Last-Minute-Neuzugang Talha Kavak vom TSV RSK Esslingen (vorne) im Kampf um den Ball mit Köngens Nick Widmann. Foto: /Herbert Rudel

In der Fußball-Bezirksliga unterliegt der Aufsteiger bei seinem Debüt zu Hause dem TSV Köngen – der aus seiner Überlegenheit zu wenig macht.















Die Vorfreude auf den Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga war groß beim TSV RSK Esslingen, der letztlich doch ein wenig überraschend aufgestiegen war. Getrübt wurde diese Freude dann jedoch durch noch viele – bedingt durch Urlaube und Sperren – fehlende Akteure. So musste zum Beispiel ein Feldspieler das Tor hüten. Am Ende unterlag der TSV RSK dem TSV Köngen nach großem Kampf mit 1:3 (0:2).