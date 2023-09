1 Fabio Andretti (Bildmitte) im Luftkampf mit TSV-RSK-Spielern – per Kopfball erzielte er soeben die 2:0-Führung. Foto: /Robin Rudel

In der Fußball-Bezirksliga unterliegt der Aufsteiger TSV RSK Esslingen zuhause dem neuen Tabellenführer FV Neuhausen deutlich mit 0:5.











Vor der Partie herrschte Anspannung bei beiden Mannschaften: Der TSV RSK Esslingen hatte am vergangenen Sonntag einen etwas glücklichen ersten Sieg nach der Auftaktniederlage eingefahren. Der FV Neuhausen kam mit vier Punkten aus zwei Spielen ungeschlagen zum TSV RSK. Für beide war es somit eine Standortbestimmung am 3. Spieltag der Fußball-Bezirksliga, die am Ende eine herbe 0:5 (0:3)-Niederlage für die Esslinger brachte.