Fußball-Bezirksliga: Achterbahn der Gefühle für Neuhausen

1 Sowohl Fabio Andretti (rechts) und die Neuhausener als auch die Ebersbacher wollen hoch hinaus. Foto: /Robin Rudel

Der FV Neuhausen verliert beim Tabellenzweiten SV Ebersbach in einem torreichen Spiel mit 4:5 – bleibt aber mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer.











Das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga SV Ebersbach gegen den FV Neuhausen war nicht nur für Neuhausens Spielertrainer Ugur Yilmaz „eine Achterbahn der Gefühle“. Sein Team unterlag in einer hitzigen und kampfbetonten Partie mit 4:5 (3:4). Auch für die zahlreichen Zuschauer war alles dabei, was ein Topspiel nur bieten kann: viele Tore, abwechselnde Führungen, gelbe und rote Karten.