1 Sebastian Kuhn (in rot) haut sich rein – und erzielt in dieser Szene das Goldene Tor für den TV Hochdorf. Foto: /Herbert Rudel

Im Relegationshalbfinale zwischen dem Tabellenvierzehnten der Kreisliga A 1 und dem Zweitplatzierten der Kreisliga B 2, dem VfL Kirchheim II macht die Erfahrung, die Cleverness und ein Tor von Sebastian Kuhn den Unterschied: der TVH setzt sich am Ende knapp mit 1:0 (1:0) durch.















Link kopiert

Stimmungsmäßig lagen nach dem Schlusspfiff des Relegationshalbfinals in Baltmannsweiler Welten zwischen den Teams des TV Hochdorf und des VfL Kirchheim II. Aufseiten des 1:0-Siegers aus Hochdorf feierten Mannschaft und Trainerteam gemeinsam mit den zahlreich mitgereisten Anhängern den ersten Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Kreisliga A. Auf der anderen Seite war die Enttäuschung bei den unterlegenen Kirchheimern natürlich dementsprechend groß.