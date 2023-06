1 Die Relegation geht weiter – mit dem TV Hochdorf. Foto: EZ/Archiv

Die Fußballer des TV Hochdorf dürfen weiter um den Verbleib in der A-Liga kämpfen. Nach einem 1:0-Erfolg gegen den VfL Kirchheim II kommt es in der Relegation am nächsten Donnerstag zur entscheidenden Begegnung mit den SC Altbach.















Der erste Schritt auf dem Weg zum Verbleib in der Kreisliga A ist gemacht: Der TV Hochdorf hat die Relegationspartie gegen den Zweiten der Kreisliga B 2 VfL Kirchheim II am Donnerstagabend mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Das goldene Tor vor rund 450 Zuschauern in Baltmannsweiler erzielte Sebastian Kuhn bereits in der 21. Minute.

Die junge Kirchheimer Zweite drückte im Anschluss zwar mit Vehemenz auf den Ausgleich – und hatte auch deutlich mehr vom Spiel. Mit Glück und Geschick sowie mit einer starken kämpferischen Leistung brachten die Hochdorfer den knappen Sieg allerdings über die Zeit. Nicht zuletzt, weil sie sich in der engen Begegnung genau auf das konzentriert hatten, was ihr neuer Trainer Lukas Reiser zuvor eingefordert hatte: fußballerische Basics gepaart mit jeder Menge Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit.

Die Relegationsreise für den TV Hochdorf geht damit weiter: Am nächsten Donnerstag, 22. Juni, steht das Endspiel um den letzten noch verbleibenden Startplatz in der A-Liga an: Gegner ist dann von 18.30 Uhr an auf dem Berkheimer Sportplatz der Zweitplatzierte der Kreisliga B 1, der SC Altbach.