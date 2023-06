1 Lukas Reiser (Mitte) hat früh die Trainerlaufbahn eingeschlagen – und will mit „seinem“ TV Hochdorf in der A-Liga bleiben. Foto: /Robin Rudel

Lukas Reiser, der neue Trainer der Hochdorfer A-Liga Fußballer, will mit seinem Team die Klasse halten: so wie Thomas Letsch und der VfL Bochum die Bundesliga.















Link kopiert

Wenn ein Fußballtrainer eine Mannschaft vom Vorgänger neu übernimmt und schon nach wenigen Tagen von „seinem“ Verein spricht, hört sich das zumeist reichlich seltsam an. Dass Lukas Reiser, der vor rund zwei Wochen Avdo Smajic als Coach des A-Ligisten TV Hochdorf abgelöst hat, diese Worte in den Mund nimmt, ist hingegen selbstverständlich. Von Kindesbeinen an ist der TVH „sein“ Verein.