Fund bei Heilbronn: Etwa zehn tote Frösche ohne Schenkel an See gefunden – Zeugen gesucht

Etwa zehn tote Frösche ohne Schenkel an See gefunden – Zeugen gesucht

1 Wer den Fröschen die Beine ausriss, konnte die Polizei bisher nicht ermitteln. (Symbilbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Eine Frau hat etwa zehn tote Frösche ohne Schenkel bei einem Spaziergang am Bleichsee bei Löwenstein (Kreis Heilbronn) gefunden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte sie die Tiere mit herausgerissenen Beinen am Dienstagnachmittag an einer Stelle des Sees, fotografierte sie und rief anschließend die Polizei.

Wer den Fröschen die Beine ausriss, ist noch unklar. Angaben der Polizei zufolge waren beim Eintreffen der Beamten am Fundort die Frösche bereits von anderen Tieren verspeist.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise können beim Polizeirevier Heilbronn oder unter der Telefonnummer 07131 74790 abgegeben werden.